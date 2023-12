Polnische Spediteure beenden erste Blockade an Grenze zur Ukraine

Kiew: Nach mehr als einem Monat ist die Lkw-Blockade an einem ersten ukrainisch-polnischen Grenzübergang aufgehoben worden. Das bestätigten der ukrainische Transportminister und der Grenzschutzdienst. Laut einem ukrainischen Fernsehsender folgen in den kommenden Tagen die anderen drei blockierten Grenzübergangsstellen. Seit Anfang November verliehen polnische Transportunternehmen mit der Blockade des Lkw-Verkehrs ihrer Forderung an die EU Nachdruck, den Marktzugang für ukrainische Spediteure wieder zu begrenzen. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine waren spezielle Transportlizenzen abgeschafft worden, um den Güterverkehr von und in das Land zu erleichtern. Slowakische Spediteure wollen ihre Blockade nach eigenen Angaben aufrecht erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 20:00 Uhr