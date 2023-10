Polnische Opposition mobilisiert Zehntausende Demonstranten gegen Regierung

Warschau: In Polen sind mehr als 100.000 Demonstranten zu einem Protestmarsch gegen die Regierung zusammengekommen. Mit der Kundgebung will die Opposition ihre Anhänger für die Parlamentswahl am 15. Oktober mobilisieren. Dazu aufgerufen hatte die liberal-konservative Bürgerplattform des früheren Regierungschefs Tusk und ein Linksbündnis. Demonstranten zeigten Plakate mit Aufschriften wie ""Wir haben genug und wollen Veränderung." In Umfragen liegt die regierende national-konservative PiS-Partei deutlich vorn. Tusks Bürgerkoalition rangiert auf Platz zwei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 14:30 Uhr