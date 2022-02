Polizistenmorde: Menschen gedenken mit Schweigeminuten

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kusel: Im Gedenken an die beiden getöteten Polizisten halten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gerade Schweigeminuten ab. Alle Polizei- und anderen öffentlichen Einrichtungen, auch Schulen beteiligen sich daran. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte vor Beginn einer nicht öffentlichen Trauerfeier für Angehörige der Opfer und der Polizei, es sei der Verlust zweier junger, lebensfroher Menschen zu beklagen, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatten. Sie verwies gleichzeitig auf Hasskommentare im Internet, die, so Dreyer wörtlich, widerwärtig seien. Teilweise werde die Tat bejubelt, das sei menschenverachtend. Es gebe in diesem Zusammenhang eine eigene Ermittlungsgruppe zu Hatespeech beim Landeskriminalamt. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Lewentz, erklärte im Gegenzug aber auch, dass die vielen Kondolenzschreiben, die eingegangen seien, die Betroffenheit der Gesellschaft in Deutschland ausdrückten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 10:00 Uhr