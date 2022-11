Polizisten im Drogenprozess zu Bewährungsstrafen verurteilt

Nachrichtenarchiv - 15.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In einem Prozess um den Drogenskandal im Münchner Polizeipräsidium sind zwei suspendierte Beamte zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Amtsgericht verhängte jeweils ein Jahr und acht Monate Haft für die beiden Männer - wegen Weitergabe und Besitzes von Betäubungsmitteln in einem Fall und wegen der Verfolgung Unschuldiger in beiden Fällen. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Polizisten nach einem Vorfall in einer Bar einen jungen Mann falsch beschuldigt hatten. Die Justiz war bei Ermittlungen zu einem Drogenskandal in dem Münchner Präsidium auf die beiden Polizisten aufmerksam geworden. Die Richterin sagte in ihrer Urteilsbegründung, sie habe in Abgründe geblickt, die sie nicht für möglich gehalten habe.

