Polizist wird bei Messerangriff in Mannheim lebensgefährlich verletzt

Mannheim: Nach einem Messerangriff auf dem Marktplatz in Mannheim schwebt der verletzte Polizist in Lebensgefahr. Er hatte eingegriffen, als ein Mann einen bekannten Islam-Kritiker mit einem Messer attackierte. Daraufhin stach der Angreifer den Beamten in den Rücken. Ein weiterer Polizist feuerte dann einen Schuss ab und verletzte den Angreifer. Die Attacke ereignete sich rund um einen Info-Stand der Bewegung "Pax Europa".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 16:00 Uhr