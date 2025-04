Polizist wird bei Angriff auf Volksfest in Würzburg schwer verletzt

Würzburg: Auf dem Frühjahrsvolksfest ist ein Polizeibeamter durch Schläge schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten zwei Beamte in Würzburg eine Kontrolle durchführen, nachdem mehrere Gruppen miteinander in Streit geraten waren. Ein 27-Jährige soll auf einen der Beamten eingeschlagen haben. Als der Kollege dem am Boden liegenden Beamten helfen wollte, sollen ihn ein 20-Jähriger und ein noch unbekannter Täter festgehalten haben. Anschließend flüchteten die drei Täter. Durch Zeugenbefragungen wurden der 27-Jährigen und sein 20 Jahre alter Bruder als Tatverdächtige ermittelt. Nach dem dritten wird noch gefahndet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 15:00 Uhr