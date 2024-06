Polizist stirbt bei Unfall mit Orbans Motorradeskorte

Stuttgart: Beim Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Orban in Deutschland hat es einen tödlichen Zwischenfall gegeben. Ein Polizist, der gemeinsam mit Kollegen Orbans Fahrzeug eskortiert hatte, wurde bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart verletzt und starb später im Krankenhaus. Ein weiterer Polizist wurde schwer verletzt. Wie mitgeteilt wurde, hatte eine Frau die Sperrung übersehen und war mit ihrem Auto in die Polizeieskorte gefahren. Orbans Fahrzeug war nicht in den Unfall verwickelt. Der ungarische Regierungschef hatte gestern das Spiel seiner Nationalmannschaft gegen Schottland verfolgt und befand sich am Vormittag auf dem Weg zum Stuttgarter Flughafen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 20:00 Uhr