Polizist gibt auf Augsburger Stadongelände unbeabsichtigten Schuss ab

Augsburg: Am Rande des Bundesligaspiels zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach ist es bei der Polizei zu einem Zwischenfall gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Beamter mit einer Dienstwaffe einen unbeabsichtigten Schuss abgegeben. Das gab das Polizeipräsidium Schwaben Nord am späten Abend bekannt. Der Schuss habe sich nach jetzigem Stand um etwa 17:30 Uhr in einem abgegrenzten Bereich auf dem Stadiongelände gelöst. Drei Beamte hätten dabei ein Knalltrauma erlitten, ein Polizist eine Schürfwunde. Ein Polizeifahrzeug und ein Fan-Bus seien beschädigt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 20.08.2023 05:00 Uhr