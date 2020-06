Polizist erschießt Afroamerikaner in US-Metropole Atlanta

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Atlanta: In den USA hat inmitten der Protestwelle gegen Rassismus erneut ein Polizist einen Schwarzen getötet. Nach Behördenangaben ereignete sich der Vorfall am Freitagabend vor einem Schnellrestaurant in der Millionen-Metropole Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Der 27-jährige Afroamerikaner habe sich zuvor einer Festnahme widersetzt. Ein Video zeigt, wie er den Beamten einen Elektroschocker abnimmt und flüchtet. Nach Angaben der Polizei richtete er den Elektroschocker auf einen der Polizisten, woraufhin dieser das Feuer eröffnete. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus. Sein Tod löste in Atlanta neue Proteste aus. Gegen die beteiligten Polizisten wurden Ermittlungen eingeleitet. Wie US-Medien berichten, wurde der Beamte, der die Schüsse abfeuerte, inzwischen entlassen. Auch die Polizeichefin von Atlanta reichte ihren Rücktritt ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2020 11:00 Uhr