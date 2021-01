Polizeischüsse auf Afroamerikaner Jacob Blake ohne Folgen für Beamte - Staatsanwaltschaft verzichtet auf Anklage

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madison: Die Polizeischüsse auf den Afroamerikaner Jacob Blake im US-Bundesstaat Wisconsin haben für die beteiligten Polizisten keine strafrechtlichen Folgen. Der zuständige Staatsanwalt teilte mit, dass keine Anklage erhoben wird. Ein weißer Polizist hatte dem 29jährigen Blake im August in der Stadt Kenosha vor dessen Kindern mehrfach in den Rücken geschossen. Blake überlebte, ist seitdem aber gelähmt. Der Fall hatte in den USA landesweite Proteste ausgelöst.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 01:00 Uhr