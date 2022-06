Polizeipräsident verurteilt Brandanschlag auf Mannschaftsbusse

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Polizei geht nach dem Brandanschlag auf mehrere Mannschaftsbusse der Bundespolizei in der Landeshauptstadt von einem Motiv im politischen Bereich aus. Sie vermutet einen Zusammenhang mit dem bevorstehenden G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Der Polizeipräsident von Oberbayern Süd, Hauser verurteilte die Tat. Er sagte, dieser Vorfall zeige, dass man trotz der umfangreichen Vorbereitungen auch immer mit gewalttägigen Aktionen von politisch motivierten Aktivisten rechnen müsse. Die acht Busse wurden nahezu komplett zerstört. Sie standen vor einem Hotel im Stadtteil Haidhausen, in dem Beamte für den Gipfel untergebracht sind. Rund um das Treffen der Staats- und Regierungschefs sind viele Protestaktionen angekündigt. Garmisch-Partenkirchens Landrat Speer spricht von einer großen Herausforderung. Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau geht am Sonntag los und dauert bis Dienstag. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen ist die ganze Region im Ausnahmezustand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 14:00 Uhr