Polizeikontrollen am Kölner Dom nach Hinweis auf Anschlag

Köln: Die Polizei hat nach Hinweisen auf einen möglichen Anschlag auf den Dom die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Kathedrale deutlich erhöht. So müssen sich Besucher und Touristen an den Weihnachtstagen auf Kontrollen und Durchsuchungen einstellen, bevor sie in die Kathedrale eintreten dürfen. Am Abend durchsuchten die Beamte die Kirche mit Spürhunden. Sprengstoff wurde dabei nicht gefunden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen in der Früh erfuhr. Die Information über mutmaßliche Anschlags-Pläne erhielten die Sicherheitsbehörden von einem ausländischen Geheimdienst. Wer hinter den Plänen steckt, dazu machten die Ermittler bisher keine konkreten Angaben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte eine Spur aber zu einem Ableger des Terror-Netzwerks Islamischer Staat führen. Auch rund um den Wiener Stephansdom wurden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Hier hatte es ebenfalls Hinweise auf einen möglichen Anschlag gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 10:00 Uhr