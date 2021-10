Polizeigewerkschafts-Chef warnt vor Flüchtlingssituation wie 2015

Nachrichtenarchiv - 30.10.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts des Stroms von Flüchtlingen an der deutsch-polnischen Grenze erwartet die Polizeigewerkschaft eine Eskalation der Flüchtlingskrise wie 2015, wenn nicht zügig gehandelt wird. Die Situation müsse ernst genommen werden in Anbetracht der mittlerweile bis zu 1000 Migranten täglich, sagte der Vorsitzende Teggatz "Bild live". Der Gewerkschafts-Chef kritisierte, dass er seit zwei Wochen auf eine Antwort von Bundesinnenminister Seehofer warte. In einem Brief habe er gefordert, Grenzkontrollen zu Polen einzuführen, bestimmte Fluglinien zu sanktionieren und die EU-Außengrenzen besser zu schützen. Teggatz warf Seehofer Untätigkeit und Versagen vor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.10.2021 03:00 Uhr