Polizeigewerkschafter für Videoüberwachung auf Weihnachtsmärkten

Berlin: Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kopelke, fordert, alle Weihnachtsmärkte in Deutschland per Video zu überwachen. Hintergrund ist die Festnahme von zwei Jugendlichen und einem jungen Mann, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben sollen. Laut Kopelke sei die Videoüberwachung ein hilfreiches Mittel, das bisher nur vereinzelt eingesetzt werde. Aufgrund des Datenschutzes sei präventive Videoüberwachung oft nicht möglich, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kopelke wies außerdem darauf hin, dass die Polizei durch den Schutz der Weihnachtsmärkte personell stark gefordert sei. Auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, sieht die Beamten aktuell stark belastet. Zum einen seien Polizisten infolge des Gaza-Kriegs im Objektschutz jüdischer Einrichtungen tätig und zum anderen könne die Bundespolizei in den Bundesländern auf Weihnachtsmärkten nicht unterstützen, weil sie an der Grenze gebunden sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 08:00 Uhr