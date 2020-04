Polizeigewerkschaften sind offen für Drohneneinsätze in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Polizeigewerkschaften halten Drohnen für ein mögliches Instrument, um Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise zu überwachen. Der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei, Radek, sagte, Drohnen könnten ein sinnvolles Mittel sein, um sich als Polizei einen Überblick über eine Grünfläche oder einen Park in einer Großstadt zu verschaffen. Sie könnten auch zur gezielten Ansprache von Gruppen genutzt werden. Zugleich mahnte Radek, sensibel zu sein. Drohnen könnten bei vielen Bürgern den Eindruck erwecken, wir seien auf dem Weg in den Überwachungsstaat. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, sprach sich eindeutig dafür aus, Drohnen einzusetzen. Er appellierte an die Innenminister, diese Kapazitäten auszubauen. Bislang werden Drohneneinsätze nur in Ausnahmefällen eingesetzt, um die Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 06:45 Uhr