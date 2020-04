Polizeigewerkschaften sind für Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die beiden großen Polizeigewerkschaften sind für eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im Nahverkehr. Der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei, Radek, sagte dem Handelsblatt, je mehr Menschen einen Mund-Nasen-Schutz trügen, desto besser schütze man sich selbst und andere. Das helfe auch den Polizisten bei Einsätzen. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Wendt betonte, wünschenswert wäre eine bundeseinheitliche Lösung gewesen. Die Bundesländer handhaben den Einsatz von Masken aktuell verschieden. Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern schreiben sie im Nahverkehr vor. In Bayern hingegen gibt es bisher nur ein Gebot, Mund und Nase in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften zu bedecken - aber keine Pflicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 13:45 Uhr