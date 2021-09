Polizeigewerkschaft warnt vor Radikalisierung der Coronaleugner

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Polizeigewerkschaft GdP warnt nach dem tödlichen Angriff im Streit über die Maskenpflicht in Idar-Oberstein vor einer Radikalisierung der Corona-Leugner-Szene. GdP-Vize Radek sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dies sei der erste Fall einer Tötung in Verbindung mit Corona. Man nehme allerdings seit letztem Jahr eine Radikalisierung von Gegnern der Corona-Maßnahmen wahr, insbesondere bei Demonstrationen im Querdenker-Milieu. So komme es dabei immer öfter zu Angriffen auf Journalisten und Übergriffen gegen Polizisten. Die Sicherheitsbehörden müssen nach Radeks Ansicht radikale Kräfte in den Blick nehmen - sei es von links, rechts oder aus der Querdenker-Szene. Ein 49-Jähriger hat die Tat gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Er soll den 20-jährigen Kassierer am Samstag in den Kopf geschossen haben, weil dieser ihn aufgefordert hatte, eine Maske zu tragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 07:00 Uhr