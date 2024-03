Polizeigewerkschaft warnt vor illegalen Autorennen an Ostern

Berlin: Die Gewerkschaft der Polizei hat vor illegalen Autorennen an den Osterfeiertagen gewarnt. In der ganzen Republik würden Autobegeisterte am in der Szene als "Car Friday" genannten Karfreitag ihre aufgemotzten Fahrzeuge präsentieren, erklärte GdP-Vize Mertens, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es brauche deshalb mehr Personal für Kontrollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2024 02:00 Uhr