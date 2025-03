Polizeigewerkschaft warnt Union vor Zugeständnisse an SPD bei Migrationspolitik

Berlin: Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat die Union aufgefordert, in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD beim Thema Migration hart zu bleiben. Gewerkschaftsvize Ostermann sagte Welt TV, was durch Medienberichte an die Öffentlichkeit gedrungen sei, mache einen ein Stück weit fassungslos. Offenkundig gebe der Juniorpartner hier den Takt an. In der SPD gibt es nach wie vor erheblichen Widerstand dagegen, an den deutschen Grenzen Asylsuchende rigoros zurückzuweisen. Der CDU-Innenpolitiker de Vries warnte die Sozialdemokraten davor, nun von dieser Vereinbarung aus den Sondierungsgesprächen abzuweichen. Wörtlich fügte er in einem Interview hinzu: "Es liegt jetzt an der Parteiführung der SPD, dafür zu sorgen, dass ihre Verhandler den Bogen nicht überspannen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 19:00 Uhr