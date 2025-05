Polizeigewerkschaft verlangt Konsequenzen aus Hamburger Messerangriff

Berlin: Die deutsche Polizeigewerkschaft fordert nach dem Messerangriff von Hamburg Konsequenzen. Der Vorsitzende Wendt regte in den Funke-Zeitungen mehr Videoüberwachung und mehr Polizeikräfte an. An kriminaliltätsbelasteten Orten solle moderne Technik zum Einsatz kommen, um gefährliche Situationen bereits im Entstehungsprozess zu erkennen. Hierfür brauche es auch erheblich mehr Polizeikräfte, damit diese auch rechtzeitig vor Ort sein könnten. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Berghegger ergänzte, man solle prüfen, ob hier Künstliche Intelligenz unterstützend zum Einstz kommen könne, um Gefahrensituationen und ungewöhnliche Bewegungsmuster frühzeitig zu erkennen. Am Freitagabend hatte eine psychisch kranke Frau am Hamburger Hauptbahnhof wahllos Menschen mit einem Messer angegriffen - es gab 18 Verletzte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 06:00 Uhr