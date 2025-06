Polizeigewerkschaft unterstützt Pläne für Taser-Einsatz

Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Pläne von Innenminister Dobrindt gut, die Bundespolizei mit sogenannten Tasern auszurüsten. Der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizeit - Roßkopf - spricht in der "Rheinischen Post" von einer verschärften Gefahrenlage, vor allem an Bahnhöfen. Dobrindt hatte angekündigt, noch in diesem Jahr die rechtlichen Rahmenbedingungen auf den Weg zu bringen. Taser sind Elektroschockgeräte, die Drähte mit pfeilförmigen Projektilen verschießen. Diese verhaken sich in der Haut und übertragen Stromstöße, die den Getroffenen außer Gefecht setzen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 08.06.2025 11:00 Uhr