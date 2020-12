Polizeigewerkschaft sieht Kontrolle von Böllerverbot "sehr schwierig"

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat die Durchsetzung von Böllerverboten als große Herausforderung für die Beamten bezeichnet. Im BR sagte der bayerische Vorsitzende, Köhnlein, eine Kontrolle sei sehr schwierig. Er appellierte an die Bevölkerung, auf Feuerwerke zu verzichten. Jeder durch Böller Verletzte sei eine zusätzliche Belastung für Rettungsdienste und Krankenhäuser. Laut Köhnlein haben die Polizeiinspektionen ihre Kräfte verstärkt, um neben den örtlich geltenden Böllerverboten auch die nach wie vor gültige nächtliche Ausgangssperre zu überwachen. - Die Regelungen zu Feuerwerken in Bayern sind regional unterschiedlich. Manche Kommunen wie zum Beispiel Nürnberg untersagen das Böllern auch auf privaten Grundstücken. In München und Regensburg sind Feuerwerke nur im Zentrum verboten, im übrigen Stadtgebiet ist es in privaten Gärten erlaubt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.12.2020 08:45 Uhr