Polizeigewerkschaft rechnet mit schwierigen Einsätzen an Ostern

Laschet kritisiert Vorstoß von Söder und Kretschmann

Berlin: Der Appell der Ministerpräsidenten aus Bayern und Baden-Württemberg, Söder und Kretschmann, stößt auf Kritik. CDU-Chef Laschet sagte im ZDF, man sollte nicht anderen Kollegen, mit zum Teil geringeren Inzidenzwerten, Empfehlungen geben, was sie machen sollen. Vorher hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von "Effekthascherei" gesprochen. Söder und Kretschmann fordern in einem gemeinsamen Brief eine strikte Anti-Corona-Politik in allen Bundesländern - mit einer konsequenten Notbremse in Hotspots, mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbegrenzungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 07:00 Uhr