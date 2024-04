Polizeigewerkschaft mahnt Eltern zu Aufmerksamkeit

Berlin: Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat den Fall der kürzlich festgenommenen jugendlichen Terrorverdächtigen als besorgniserregend bezeichnet. Der Bundesvorsitzende Wendt sagte, man habe es hier mit Jugendlichen zu tun, die normal unter uns lebten. Zugleich richtete er eine Mahnung an Eltern und Lehrer. Diese sollten aufmerksam sein, wenn Kinder sich veränderten. Merkwürdige Freunde, ein übertriebenes Vokabular oder Rückzug könnten Zeichen für eine gefährliche Beeinflussung sein. Und Islamisten versuchten im Netz gezielt, junge Leute für ihre Terrorziele zu gewinnen, so Wendt. Die 15 bis 16-jährigen Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sollen mit der Terrororganisation IS sympathisiert und Anschläge auf Kirchen und Polizeiwachen geplant haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 15:00 Uhr