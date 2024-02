Polizeigewerkschaft fordert Traktoren-Verbot bei Demos

Berlin: Die Gewerkschaft der Polizei will keine Traktoren mehr bei Demonstrationen zulassen. Gewerkschaftschef Kopelke sagte der "Rheinischen Post", die Behörden müssten ein solches Verbot verhängen. Die Polizei werde es dann konsequent durchsetzen. Man habe bereits auf die Gefährlichkeit von Traktoren hingewiesen und an die Vernunft appelliert, so Kopelke weiter. Trotzdem gebe es jetzt nahezu "französische Verhältnisse" in Deutschland. Auch in Biberach hatten gestern Bauern mit Traktoren demonstriert. Sie erzwangen dort letztlich die Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen. Der Stuttgarter Innenminister Strobl von der CDU will die Vorfälle im Innenausschuss des Landtags aufarbeiten. Der Bauernverband stellte klar, er habe zu den Protesten nicht aufgerufen und sei nicht an der Organisation beteiligt gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 13:00 Uhr