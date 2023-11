Polizeigewerkschaft fordert strikteres Vorgehen gegen pro-palästinensische Proteste

Berlin: Die Gewerkschaft der Polizei hat ein strikteres Vorgehen der Versammlungsbehörden gegen Pro-Palästina-Proteste in Deutschland gefordert. Angesichts des enormen Kräfteverschleißes der Beamten dürfe es keine großen Aufzüge geben, sondern nur noch stationäre kleine Kundgebungen, sagte GdP-Chef Kopelke dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Der Zulauf zu pro-palästinensischen Versammlungen sei groß, so Kopelke weiter. Auch heute Nachmitttag findet in Berlin wieder eine solche Demonstration statt. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat unterdessen nach einer antiisraelischen Demonstration in Essen angekündigt, die Auflagen für Kundgebungen zu überprüfen. Der Bild am Sonntag sagt er, wer auf Straßen den Kalifat-Staat ausrufe, habe die demokratische Grundordnung in Deutschland nicht verstanden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 16:00 Uhr