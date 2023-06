Polizeigewerkschaft fordert stärkeren Fokus auf Linksextremismus

Meldungsarchiv - 04.06.2023 12:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Leipzig: Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat den Einsatz ihrer Kollegen rund um die Krawalle in der Stadt als erfolgreich bezeichnet. Der Rechtsstaat habe sich trotz tausendfacher Gewalt durchgesetzt, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Wendt. Die Politik forderte er auf, Linksextremismus nicht als Nebensache zu betrachten. In der Nacht hatten Linksautonome im Stadtteil Connewitz Barrikaden errichtet und Müllcontainer in Brand gesetzt. Am Abend waren Polizisten aus einer Versammlung heraus mit Steinen und anderen Wurfgeschossen attackiert worden. Etwa 25 Beamte wurden verletzt. Die Einsatzkräfte kesselten etwa 300 Menschen ein und nahmen bis zum frühen Morgen ihre Personalien auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2023 12:30 Uhr