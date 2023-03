Polizeigewerkschaft fordert sofortige Verschärfung von Waffenrecht

Kurzmeldung ein/ausklappen Sport: Ski Alpin und 2. Fußball-Bundesliga

Zum Sport: Ski-Star Mikaela Shiffrin hat beim Slalom in Schweden ihren 87. Weltcup-Sieg gefeiert. Damit ist die 27-jährige US-Amerikanerin zur alleinigen Rekordhalterin im alpinen Skirennsport aufgestiegen. Zuvor hatte sie sich die Bestmarke für die meisten Erfolge mit dem Schweden Ingemar Stenmark geteilt. Shiffrin siegte in Are vor der Schweizerin Wendy Holdener und Lokalmatadorin Anna Swenn Larsson. Lena Dürr belegte Rang sechs. Und zum Fußball: In der zweiten Liga hat Greuther Fürth auf Sankt Pauli mit 1:2 verloren. Die Fürther rutschen in der Tabelle damit auf Rang 13. Die weiteren Ergebnisse: Bielefeld - Darmstadt 3:1 und Magdeburg - Paderborn 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2023 15:00 Uhr