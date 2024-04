Polizeigewerkschaft fordert mehr Geld für die Kriminalitätsbekämpfung

Berlin: Mit Blick auf die steigende Zahl von Gewalt- und Eigentumsdelikten hat die Gewerkschaft der Polizei Konsequenzen gefordert. Es brauche eine schnellere Strafverfolgung und zügigere digitale Abläufe, so der Bundesvorsitzende der GdP, Kopelke. Mit Blick auf den gestiegenen Anteil junger Tatverdächtiger sagte er, es müsse außerdem mehr Geld in die Prävention gesteckt werden. Neben der persönlichen Ansprache müssten Anti-Gewalt-Kampagnen bei jungen Menschen verstärkt werden. Die Zahl registrierter Straftaten ist im vergangenen Jahr einem Medienbericht zufolge bundesweit um 5,5 Prozent gestiegen. Insgesamt seien der Polizei knapp sechs Millionen Delikte gemeldet worden, zitierte die "Welt am Sonntag" aus der Kriminalstatistik. Die stellt Bundesinnenministerin Faeser heute Vormittag offiziell vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 08:00 Uhr