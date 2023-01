Polizeigewerkschaft fordert Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer

Kurzmeldung ein/ausklappen Studie: Familien und Migranten leben oft auf engstem Raum

Frankfurt am Main: In Deutschland leben offenbar vor allem Familien und Einwanderer in zu kleinen Wohnungen. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und beruft sich auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Demnach herrschen in deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern in jedem 15. Haushalt "beengte Wohnverhältnisse". Davon ist die Rede, wenn es weniger Wohnräume als Haushaltsmitglieder gibt, zum Beispiel wenn etwa ein Paar mit einem Kind in einer Zweizimmerwohnung lebt. Von den Familien habe zuletzt knapp jede dritte in einer solchen Wohnung gelebt, von Haushalten mit Migrationshintergrund jeder fünfte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2023 02:00 Uhr