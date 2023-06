Polizeigewerkschaft fordert härteres Vorgehen gegen Linksextremismus

Meldungsarchiv - 04.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Leipzig: Nach den Krawallen von Linksautonomen gestern fordert die Gewerkschaft der Polizei, Linksextremismus stärker in den Fokus zu nehmen. Linksextremismus dürfe nicht weiter als Nebensache betrachtet werden, so der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Wendt. Aus seiner Sicht war das Einsatzkonzept der Polizei in Leipzig erfolgreich und hat Schlimmeres verhindert. Laut Wendt ist auch das Verbot der Demonstration richtig gewesen. Nachdem die Linksextremistin Lina E. in der vergangenen Woche zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, wollte die Linke-Szene in Leipzig eine Solidaritätsdemonstration organisieren. Das wurde jedoch untersagt. Trotzdem kamen gestern mehrere tausend Demonstranten nach Leipzig und randalierten unter anderem im Stadtteil Connewitz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2023 12:00 Uhr