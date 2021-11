Polizeigewerkschaft fordert Böllerverbotszonen

Corona-Beschränkungen in Sachsen und Österreich in Kraft

Dresden: Angesichts steigender Corona-Zahlen führen Bayern und Sachsen in dieser Woche wieder härtere Einschränkungen des öffetlichen Lebens ein. In Sachsen werden von heute an für drei Wochen fast alle Kultur- und Freitzeiteinrichtungen, Bars und Diskotheken geschlossen. Touristische Übernachtungen sind nicht mehr erlaubt. In Hotspots gilt eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Ein ähnlicher Teil-Lockdown ist ab Mittwoch in bayerischen Städten oder Landkreisen mit einer Inzidenz über 1.000 geplant. Österreich fährt das öffentliche Leben von heute an drei Wochen komplett herunter. Auch Geimpfte dürfen das Haus nur noch aus triftigem Grund verlassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2021 12:00 Uhr