Polizeigewerkschaft beklagt vor Silvester Politik-Versagen

Berlin: Die Gewerkschaft der Polizei rechnet an Silvester wieder mit Ausschreitungen und kritisiert die Politik. Der Chef der GdP, Kopelke, hat der Rheinischen Post gesagt, spätestens seit den Gewaltexzessen im vergangenen Jahr in Berlin, im Ruhrgebiet oder in Bonn wisse jeder, dass in der Gesellschaft etwas auseinandergelaufen sei. Darauf müsse man endlich reagieren. Die Polizei werde an Brennpunkten mit einem massiven Personaleinsatz vor Ort sein, so Kopelke. Der Politik warf er dabei Versagen vor, verbunden mit der Frage, warum sie der Polizei nicht endlich die rechtlichen Möglichkeiten gebe, um konsequent gegen die Beteiligten der Gewaltexzesse einschreiten zu können. Auch ein Verkaufsverbot für Böller, so der GdP-Vorsitzende, sei längst überfällig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 07:00 Uhr