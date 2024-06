Polizeieinsatz in Münchner Gaststätte wegen Nazi-Parolen

München: In einer Gaststätte am Hauptbahnhof hat es am Abend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Nach BR-Informationen soll eine Gruppe mehrfach die Nazi-Parole "Sieg Heil" gerufen haben. Es soll sich um rund ein Dutzend junger feiernder Männer im Alter zwischen circa 20 und 30 Jahren gehandelt haben. Zeugen informierten das Personal, das wiederum die Polizei rief. Bis die Beamten in der Gaststätte eintrafen, wurde die Gruppe am Weggehen gehindert. Genaueres will die Polizei im Laufe des Tages bekanntgeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 03:00 Uhr