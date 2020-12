Polizeiaufgabengesetz in Bayern wird entschärft

Österreich schließt faktisch Grenze für deutsche Urlauber

Wien: Die österreichische Regierung versetzt der eigenen Tourismusbranche für die Weihnachtszeit einen schweren Schlag. Von kurz vor Weihnachten bis zum 10. Januar ist ein Urlaub in unserem Nachbarland faktisch nicht möglich, da jeder Einreisende aus einem Risikogebiet für zehn Tage in Quarantäne muss. Auch Deutschland zählt als Risikogebiet. Die Zahl der Neuinfektionen hierzulande liegt über dem Grenzwert, den Österreich bestimmt hat. Er liegt bei nicht mehr als 100 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von 14 Tagen. In Deutschland beträgt diese Kennziffer laut der Weltgesundheitsorganisation aktuell 300. Für die eigene Bevölkerung gibt es in Österreich aber Lockerungen des aktuellen Lockdowns. Vom kommenden Montag an dürfen Handel, Friseure und Museen unter Beachtung der üblichen Hygieneregeln wieder öffnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2020 17:00 Uhr