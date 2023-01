Polizei zufrieden mit Verlauf der Räumung in Lützerath

Nachrichtenarchiv - 11.01.2023 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: Die Polizei zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Räumung des Braunkohleortes in Nordrhein-Westfalen. Ein Sprecher sagte, in Lützerath laufe bislang alles nach Plan. Im Vorfeld war mit einem massiven Widerstand von Klimaaktivisten gerechnet worden. In der Früh kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei. Den Angaben zufolge wurden Gegenstände auf Beamte geworfen. Über Verletzte oder Festnahmen wurde nichts bekannt. In Lützerath protestieren seit Monaten zahlreiche Menschen gegen den geplanten Kohleabbau unter der Ortschaft. Einige verließen den Ort freiwillig, andere erklärten, sie wollten dauerhaft Widerstand leisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2023 18:00 Uhr