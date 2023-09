Polizei zieht positive Bilanz des ersten Wiesn-Wochenendes

München: Polizei und Sanitätsdienst sprechen von einem ruhigen und friedlichen Start des diesjährigen Oktoberfests. Bis Sonntagabend wurden knapp 1.200 Menschen behandelt, die Polizei musste bei einigen körperlichen Auseinandersetzungen einschreiten. Bereits am ersten Wiesn-Tag besuchten 450.000 Menschen das Oktoberfest. Die Wirte verzeichneten im Ausschank eine Steigerung von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wiesn-Chef Baumgärtner sprach von einem bombastischen Wochenende. Überschattet wurde es allerdings von einem Unfall in der Indoor-Achterbahn "Höllenblitz". Bei einem Zusammenstoß zweier Waggons wurden mindestens acht Menschen leicht verletzt. Und an der Olympia Looping-Achterbahn blieb ein Zug stehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 07:00 Uhr