Polizei zieht nach Silvesternacht gemischte Bilanz

Berlin: Die Gewerkschaft der Polizei hat nach den Silvestereinsätzen eine gemischte Bilanz gezogen. Gewerkschaftschef Kopelke sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Nacht sei in vielen Städten alles andere als friedlich verlaufen. Der jahrelange Trend zu immer mehr Gewalt habe aber erstmals gebrochen werden können. Dies führte er auf die starke Polizeipräsenz an zahlreichen Brennpunkten zurück. Der Deutsche Städtetag warnte davor, sich damit zufrieden zu geben, dass es diesmal weniger Gewalt gegeben habe. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der "Rheinischen Post", jeder Angriff auf Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei sei einer zuviel und absolut inakzeptabel. Allein in Berlin wurden in der Silvesternacht nach neuesten Angaben mehr als 50 Einsatzkräfte verletzt, die meisten durch Feuerwerkskörper. Angriffe auf Polizisten und Fahrzeuge wurden auch aus Hannover, Leipzig, Frankfurt und Freiburg gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 14:00 Uhr