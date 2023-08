Polizei will morgen verstärkt in München im Einsatz sein

Die Polizei will morgen auf Münchens Straßen verstärkt mit Einsatzkräften präsent sein. Das teilte das Polizeipräsidium mit und reagierte damit auf eine Ankündigung der Gruppe "Letzte Generation". Die Klimaaktivisten hatten angekündigt, am Donnerstagmorgen überall in der Landeshauptstadt Straßen zu blockieren. Autofahrer sollen daher möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und besonders den Innenstadtbereich mit Fahrzeugen meiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2023 01:00 Uhr