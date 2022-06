Polizei will konsequent gegen gewaltbereite G7-Gegner vorgehen

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Die Polizei hat vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau ein entschlossenes Vorgehen gegen gewaltbereite Demonstranten angekündigt. Polizeipräsident Hauser vom federführenden Polizeipräsidium Oberbayern Süd sagte wörtlich: "Bei Gewalttätigkeiten werden wir nicht zögern, einzuschreiten." Scharf verurteilte er, dass vergangene Nacht in München acht Polizeiwagen in Brand gesetzt wurden. Bayerns Innenminister Herrmann geht davon aus, dass dahinter Täter aus dem linksextremen Lager stehen. Derzeit ermittle die Kriminalpolizei und suche nach Zeugen, so Herrmann im BR. Vor einem derartigen Vorgehen der linkextremen Szene habe man immer gewarnt. Tausende Beamte aus Bayern und Deutschland seien bereits im Einsatz, zusätzliche Kräfte zu aktivieren sei jetzt nicht so einfach möglich. 18.000 Polizisten sollen rund um den G7-Gipfel, der am Sonntag beginnt, für Sicherheit sorgen. Die Gegend um den Tagungsort ist abgeriegelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 15:00 Uhr