Polizei will gegen gewaltbereite G7-Gegner vorgehen

Das Wetter: In der Nacht anfangs vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt, gebietsweise Regen, örtlich Gewitter. In der Nacht in der Mitte und im Süden zunächst noch etwas Regen oder Gewitter. Tiefstwerte 17 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen recht sonnig und bis 32 Grad. Am Freitag Sonne, Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter. Am Samstag überwiegend sonnig, nur ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter. Bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 17:00 Uhr