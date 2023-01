Polizei will besetzten Tunnel in Lützerath räumen

Nachrichtenarchiv - 14.01.2023 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: Nach einer ruhigen Nacht will die Polizei die Räumung von Lützerath fortsetzen. Ein Sprecher der Einsatzkräfte sagte dem WDR wörtlich: "Oberirdisch sind wir so gut wie durch.". Zu räumen seien noch einige Baumhäuser und Verschläge. Es werde zudem versucht, in einen Tunnel vorzudringen, in dem offenbar zwei Menschen ausharrten. Die Räumung des Tunnel soll Berichten zufolge noch am Vormittag beginnen. Nahe Lützerath wollen heute tausende Menschen gegen den Abriss der unbewohnten Siedlung protestieren. Die schwedische Klimaaktivistin und Initiatorin der "Fridays For Future“-Bewegung, Thunberg, will die Proteste vor Ort unterstützen. Derweil kritisierte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst die Proteste erneut. Gewalt könne nie Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, sagte Wüst im Deutschlandfunk. Der Energiekonzern RWE plant, den Weiler auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz abzubaggern und neue Braunkohle zu fördern.

