Polizei will Amokfahrer von Mannheim heute vernehmen

Mannheim: Nach dem Auto-Angriff mit zwei Toten und elf Verletzten ist das Motiv für die Tat weiter unklar. Die Ermittler gehen aber nicht von einem politischen oder religiösen Hintergrund aus - vielmehr gebe es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des mutmaßlichen Täters. Der 40-jährige Deutsche aus Ludwigshafen ist inzwischen nicht mehr im Krankenhaus, sondern in Polizeigewahrsam. Noch heute soll er vernommen werden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft ruft währenddessen dazu auf, die aktuellen Sicherheitskonzepte zu hinterfragen. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Wendt, sagte am Morgen im Deutschlandfunk: Man brauche zusätzliche Vorkehrungen, die die Menschen besser schützen als bisher. Wendt nannte hier flexible Zufahrtssperren in Form von Pollern, eine KI-unterstützte Kameraüberwachung und eine verstärkte Polizeipräsenz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 10:00 Uhr