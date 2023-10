Polizei warnt vor üblen Halloween-Scherzen

Würzburg: Die Polizei in Bayern warnt auch heuer vor Straftaten an Halloween. Sie rät allen Eltern, ihren Kindern zu verdeutlichen, wo die Grenze zur Strafbarkeit liegt und welche Konsequenzen drohen. Wie an Halloween üblich, will die Polizei auch heute Abend verstärkt Präsenz zeigen. Und vom Polizeipräsidium Unterfranken hieß es, alle Halloween-Fans sollten ihre Kreativität in Kostüme stecken und nicht in sinnlose Streiche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 14:00 Uhr