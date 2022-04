Polizei warnt vor Betrugsmasche per Messenger

Nachrichtenarchiv - 03.04.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: In Niederbayern und der Oberpfalz gehen bei der Polizei vermehrt Meldungen über Betrugsversuche per Smartphone-Messenger ein. Wie unter anderem die Polizei Regenstauf mitteilte, geben sich die Täter in einer Nachricht mit unbekannter Nummer als Familienmitglied aus und fordern Geldbeträge. Die Polizei rät, bei derartigen Nachrichten von unbekannten Nummern keine persönlichen Daten preiszugeben oder Ausweisdokumente an die Absender zu verschicken. Außerdem schlagen die Beamten vor, bei den Verwandten unter altbekannter Nummer nachzufragen, ob sie tatsächlich eine neue Nummer haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2022 15:00 Uhr