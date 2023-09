Polizei warnt Jugendliche vor Versenden von Nacktfotos

Berlin: Mit einer Kampagne unter dem Motto "don't send it" warnt das Bundeskriminalamt Kinder und Jugendliche davor, Nacktfotos von sich selbst über das Internet zu verschicken. Laut Innenministerium will man darüber aufklären, welche strafrechtlichen Folgen damit einhergehen können. Wie Ministerin Faeser erläuterte, gelten diese Aufnahmen per Definition als Kinder- und Jugendpornographie. Es gehe darum, diese Entwicklung durch Sensibilisierung und Prävention zu stoppen, so die SPD-Politikerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 17:00 Uhr