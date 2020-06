Polizei von Atlanta zieht personelle Konsequenzen aus Einsatz gegen Afroamerikaner

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Atlanta: Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Schwarzen hat die US-Metropole personelle Konsequenzen gezogen. Noch in der Nacht wurde der mutmaßliche Schütze entlassen. Vorher hatte bereits die Polizeichefin von Atlanta ihren Rücktritt angekündigt. Laut den Ermittlungen war der 27-Jährige Afroamerikaner am Freitagabend in seinem Auto eingeschlafen und hatte die Zufahrt zu einem Schnellrestaurant blockiert. Die herbeigerufene Polizei machte einen Alkoholtest, demnach war der Mann betrunken. Auf Videos der Ermittler ist zu sehen, wie er sich gegen seine Festnahme wehrt, einem der Polizisten einen Elektroschocker abnimmt, flieht, dann anscheinend auf die Beamten zielt und daraufhin erschossen wird. Der Vorfall löste neue Proteste und Krawalle aus; das Schnellrestaurant wurde niedergebrannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 17:30 Uhr