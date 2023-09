Polizei verzeichnet deutlich mehr unerlaubte Einreisen nach Bayern

Freilassing: Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann wollen sich heute im Berchtesgadener Land über die Lage an den Grenzen informieren. Sie wollen für verstärkte Grenzschutzmaßnahmen werben, angesichts einer gestiegenen Zahl unerlaubter Einreisen. In den ersten acht Monaten des Jahres waren es laut Innenministerium 2.085 Fälle und damit gut 26 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die vor fünf Jahren wiedergegründete bayerische Grenzpolizei benötigt deshalb mehr Personal, wie die stellvertrende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Bartel, betont. Im BR-Interview sagte sie, die Polizei befinde sich an der Belastungsgrenze. Mehr stationäre Grenzkontrollen hält sie nicht für sinnvoll angesichts der vielen Übergänge. Die bestehende Schleierfahndung auch im Hinterland der Grenzen bringe mehr Erfolge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 08:00 Uhr