Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto nach Anschlag in Bielefeld

Bielefeld: Nach dem Messerangriff auf Gäste einer Studentenbar in der nordrhein-westfälischen Stadt hofft die Polizei jetzt auf Hinweise mithilfe eines Fahndungsfotos. Gesucht wird nach einem 35 Jahre alten Syrer, der in der Nacht zum Sonntag fünf Menschen mit einem Messer teilweise schwer verletzt hat, einer von ihnen schwebt noch in Lebensgefahr. Nach der Tat war der Asylbewerber zu Fuß geflüchtet. Die Hintergründe der Tat und das Motiv des Mannes sind noch unbekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2025 09:00 Uhr