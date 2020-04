Polizei verhindert isalmistische Anschläge in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Eine Gruppe von Islamisten aus Tadschikistan hat offenbar Terroranschläge in Deutschland geplant. Die Polizei hat vier Verdächtige in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Der mutmaßliche Kopf der Bande, ein 30-jähriger, sitzt bereits seit vergangenem Jahr in Untersuchungshaft. Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gehören die fünf zu einer Zelle des sogenannten "Islamischen Staats". Sie sollen Kontakt zu hochrangigen IS-Funktionären in Syrien aber auch anderen regionalen Ablegern der Terrormiliz gehabt haben. Die Tadschiken sollen bereits erste Anschlagspläne verfolgt haben. Zu möglichen Zielen sollen amerikanische Einrichtungen in Deutschland gehört haben sowie islamkritische Personen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 09:45 Uhr